tov, Novinky

Podle zákona o platebním styku musí dnes banka odesílatele zajistit, aby byla platba připsána na účet v jiné tuzemské bance nejpozději do konce následujícího dne po přijetí platebního příkazu, tedy takzvané pravidlo D + 1.

V případě využití okamžité platby by ale takováto platba dorazila na účet příjemce v jiné tuzemské bance do několika sekund 24 hodin denně, a to i o víkendech a svátcích. Některé z bank zvládaly již nyní platbu z jiného ústavu připsat ten samý den. Okamžité platby ale znamenají výhodu, třeba podnikatelé si tak mohou přeposlat peníze současně s předávkou zboží.

„Spuštění pro klienty plánujeme předběžně na jaro příštího roku, kdy by už mohlo službu umět více bank, a naši klienti tak budou moct okamžité platby používat pro většinu svých plateb,” řekl Tomáš Veselý z Air Bank.

Navíc je důležité službu důkladně otestovat v internetovém i mobilním bankovnictví.

Okamžité platby se v příštím roce chystají zavádět i další banky, do konce roku se na to chystá ještě banka Creditas. Okamžité mezibankovní platby zvýší podle některých odborníků aktivitu počítačových podvodníků. Banky totiž budou mít jen velmi krátkou dobu na vyhodnocení, zda je příkaz v pořádku. Finanční domy se ale nárůstu podvodů neobávají a tvrdí, že jejich systémy jsou na to připravené.