Jakub Svoboda, Právo

Prodejci jízdních kol se shodují, že je jen otázkou času, kdy bicykly s motorkem převálcují v prodejích klasická kola.

Podle ankety Práva mezi největšími tuzemskými výrobci by se jen za letošek mohlo u nás prodat přibližně 50 tisíc elektrokol, zhruba o čtvrtinu víc než loni. Stále nejpočetnější skupinu kupujících nadále tvoří lidé ve věku kolem padesáti až šedesáti let, přibývá však i mladších zájemců. „Podíl mladších lidí včetně tzv. mileniálů se velmi rychle zvyšuje,“ řekl Právu jednatel společnosti ekolo.cz Jakub Ditrich.

Věřím, že se jich brzy bude prodávat víc než normálních kol Martin Štorek, prodejce kol

Nejde přitom o nikterak levnou záležitost. Vždyť nejlevnější modely elektrokol začínají zhruba na 25 tisících korun, špičková kola stojí klidně i kolem 200 tisíc korun. „Lidem se líbí, jak výrazně jim elektrokolo dokáže zkvalitnit život. Najednou dostávají nový rozměr trávení volného času, dostanou se tam, kam by se už třeba nikdy nepodívali, pohodlněji se pohybují po městě apod.,“ shrnul pro Právo výkonný ředitel výrobce kol Apache Bicycles Lukáš Bárta.

Prodeje elektrokol rostou na úkor klasických. „Prodeje normálních kol klesají. Elektrokolo je kolo pro každého, neřešíte kopce ani vzdálenost, podíváte se, kam chcete, a ještě si přitom zasportujete podle své potřeby,“ potvrdil Právu trend Pavel Müller, ředitel společnosti Bohemia Bike, která v Českých Budějovicích vyrábí kola značky Leader Fox.

Důchodci v Alpách



Také podle Martina Štorka ze středočeských Řevnic, které patří mezi tradiční centra cykloturistiky a sportovního ježdění na kolech, je výhodou elektrokola fakt, že se na něm člověk může dostat i tam, kam by se jinak nedostal. Dokladem jsou podle něj náročné terény v Alpách, které jsou v létě plné německých a rakouských důchodců na elektrokolech.

To, že přibývá mladších zájemců o elektrokola, Štorek přisuzuje hlavně změně jejich životního stylu a horší fyzické kondici. „Nemusí to být šedesátník, co má nemocné klouby, ale může to být třicetiletý chlap, co sedí celý týden v kanceláři. Aktivně se hýbat chce stále méně mladých. Po normálním kole není takový hlad jako dřív,“ uvedl Štorek, který jízdní kola nejen prodává, ale i opravuje, a s prodejem těch elektrických začal už před šesti lety.

„Meziroční nárůsty prodejů elektrokol jsou v řádu desítek procent. Věřím, že se jich brzy bude prodávat víc než normálních kol,“ dodal. Rozmach e-kol očekává zejména v městské dopravě, kromě rychlého a snadného přemisťování mají i tu výhodu, že se člověk na nich tolik nepotí.

Podle prodejců bicyklů lidé začínají pořizovat elektrokola dokonce už i dětem, protože si tak s nimi mohou troufnout i na náročnější výlety. Někteří to ale kritizují s tím, že pak děti leniví.

V Belgii již každé druhé Elektrokola do ČR dorazila zhruba před 12 lety, jejich výroba se u nás rozjela o pár let později. Letos se u nás prodá asi 50 tisíc e-kol, meziročně jde o čtvrtinový nárůst. V ČR je již každé 6. prodané kolo elektrické, v Německu čtvrté a v Belgii dokonce každé druhé. Elektrokola jsou stále populárnější i mimo EU, v Číně jich už jezdí kolem 200 milionů. Odborníci předpokládají, že do pěti let se bude ve světě ročně prodávat asi 40 milionů e-kol. Rychle přibývá půjčoven elektrokol, v Česku jich je už více než sto. Poskytovatel alternativní taxislužby Uber se chce v soustředit na sdílení elektrokol a e-koloběžek na úkor automobilů.

Lze přestavět i starý bicykl

Lidé, kteří si nové elektrokolo nemohou dovolit, si jej mohou nechat na něj přestavět, například ze svého starého horského kola. Přestavba začíná na 15 až 17 tisících.

„V 90 procentech případů kolo přestavět lze. Na rozdíl od běžného elektrokola, kde máte upravený rám, do kterého se lépe vejde baterie a vodiče, případně s motorem i baterií integrovanou, nemusí být přestavba tak elegantní,“ podotkl Štorek.

Elektrokolo je hlavně kvůli baterii a motoru zhruba o sedm kilogramů těžší než klasický bicykl. Dojezdová vzdálenost elektrokol je individuální, záleží totiž třeba i na váze jezdce, jeho výkonnosti, reliéfu terénu, kapacitě a stáří baterie, nastavení režimu asistence, celkovém stavu kola i na tom, jak je nafouknuté. „Na kole s přípomocí lze jet na jedno nabití dvě hodiny, ale klidně šest. Ale opravdu záleží na mnoha faktorech,“ zdůraznil Štorek.

Také životnost baterií je hodně individuální, obecně platí, že pravidelným používáním ji lze prodloužit. „Co se týká životnosti baterií, jde o stovky cyklů, může jich být 400 až 800. Po čtyřech pěti letech jejich kapacita klesá a dojezd je tak kratší,“ poznamenal Štorek.

Podle dalších prodejců je typická životnost baterie v elektrokole čtyři až šest let, někteří uvádějí možnost ujetí až dvacet tisíc kilometrů.

Podle Lukáše Bárty představuje cena baterie třetinu ceny kola. Repase baterie vyjde o něco lépe, stojí zhruba 80 procent ceny nové baterie. Všechny baterie musejí být registrovány.

„Co se týká jejich recyklace, lithium-iontové články se melou na prášek a pak se extrahují drahé kovy. Lithium je nerecyklovatelné,“ dodal Jakub Ditrich.