Novinky, ČTK

Wilkinson uvedl, že peníze šly přes pobočku předního evropského věřitele v USA. Podle zdroje Bloombergu obeznámeného se situací jde právě o Deutsche Bank.

Několik mezinárodních vyšetřování kvůli údajnému praní špinavých peněz se v současnosti soustředí na estonskou pobočku Danske Bank, pro kterou byla Deutsche Bank korespondenční bankou. Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,2 bilionu Kč) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Trvalo to prý devět let



Howard Wilkinson, šéf pobaltské obchodní sekce Danske Bank v letech 2007 až 2014, uvedl při slyšení před dánským parlamentním výborem, že do plateb přes estonskou pobočku bylo zapleteno několik dalších úvěrových institucí a že na řadě transakcí se podílely dvě velké americké banky a americká pobočka velké evropské banky. „Byla to přední korespondenční banka pro americké dolary,“ řekl Wilkinson. „Trvalo to do roku 2015, nejméně devět let,“ dodal.

V rámci šetření dánské banky vyšetřovatelé USA kontaktovali podle informací agentury Bloomberg jak německou Deutsche Bank, tak americké ústavy Bank of America a JPMorgan. Wilkinson odmítl banky jmenovat v obavách, že by mohl jít do vězení nebo čelit jiným soudním sporům.

Banka JPMorgan prý přestala poskytovat služby Danske Bank v roce 2013, druhé dva ústavy ještě dva roky pokračovaly.

Akcie Deutsche Bank, které letos klesly už o asi 46 procent, v pondělí ztrácejí přes jedno procento.