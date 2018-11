Prokuratura v Tokiu podle listu Asahi podniká kroky k zatčení šéfa Carlose Ghosna, který je také generálním ředitelem Renaultu.

Asahi napsal, že Ghosn čelí podezření, že ve finančních výkazech neuvedl své příjmy v plné výši. Podle zdrojů listu přislíbil mluvit s vyšetřovateli dobrovolně. Nissan uvedl, že Ghosn jako předseda správní rady používal firemní peníze pro vlastní účely. Rada prý navrhne jeho odvolání z funkce.

Renault shares fall as much as 12% to lowest since 2014 after reports Carlos Ghosn will be arrested https://t.co/t33Cp97htA pic.twitter.com/0OF9LX1yHn