Jan Rovenský, Právo

„Jsem spokojený s českou korunou. Nechci euro, není pro mě teď důležité,“ podotkl Babiš s tím, že pro EU je klíčové vrátit se ke čtyřem základním svobodám, tedy pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb.

Během celé přednášky a následné debaty hovořil ve francouzštině.

„Chci reformovat Evropskou unii. Chtěl bych dokončit schengenský prostor či projekt jednotného trhu. A chci méně Evropy – méně nařízení z Evropské komise a více efektivních rozhodnutí,“ podotkl.

Podle premiéra jeho kritika EU neznamená, že by byl protievropský. „Potřebujeme sjednocenou Evropu, protože čelíme spoustě problémů společně. Proto bychom neměli mluvit o vícerychlostní Evropě,“ řekl dále Babiš s tím, že Česko může mít rozdílné názory na migraci, ale to neznamená, že není solidární.

„Pro mě role Evropy je pomoci ostatním zemím, prosadit Marshallův plán pro Afriku, pomoci rekonstruovat Sýrii. Každý chce žít v Evropě, ale nemůžeme zachránit celý svět. Potřebujeme diskuzi o tom, co dělat,“ uvedl Babiš.

„Moje vize Evropy je jako ohrazená vesnice Asterixe a Obelixe. Pro nás je bezpečnost důležitá, musíme chránit náš kontinent, naše hodnoty a kulturu,“ podotkl premiér a upozornil, že v Evropě je 700 tisíc uprchlíků, kteří nedostali azyl, ale nedaří se je vyhostit do zemí původu.

Za největší nebezpečí Babiš označil mezinárodní terorismus, proti kterému by se mělo bojovat. „Možná bychom měli změnit systém, ne trénovat armády v Afghánistánu či Mali. Naposledy náš voják zemřel poté, co na něj zaútočil afghánský voják. Víc to komentovat nebudu,“ uvedl premiér.

Evropa by měla sama chránit Středozemní moře

Babiš nezavrhl ani myšlenku evropské armády, o které mluvil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj nebezpečí pro Evropu představuje ilegální migrace. „Myslím, že bychom se o tom měli s partnery bavit, protože například ve Středozemním moři bychom chtěli bojovat proti pašerákům lidí, ale nemůžeme,“ řekl Babiš.

Vznikne v Praze nová galerie?



Babiš navštívil také pařížskou galerii Centre Pompidou, kde se setkal s jeho šéfem Sergem Lasvignesem. Společně mluvili o tom, že by v Praze mohla vzniknout pobočka pařížského centra.

„Diskutovali jsme o vzájemné spolupráci a o výměně uměleckých děl, všichni by s Centre Pompidou rádi spolupracovali. Pozval jsem generálního ředitele do Prahy, kde paradoxně zatím nikdy nebyl, a chci mu ukázat představy naší Národní galerie. Bylo to přijato pozitivně,“ podotkl premiér.

Babiš uznal, že realizace takového projektu by byla nákladná finančně z hlediska pojištění i logistiky. Lasvigne by měl do Prahy dorazit ještě před koncem roku. Podle Babiše je ve hře i výstavba zbrusu nové galerie v metropoli místo rekonstrukce paláce Kinských.

Babiš se také sešel s generálním ředitelem francouzského bankovního domu Société Générale Frédéricem Oudéaem, poté jednal s šéfem francouzské energetické společnosti Électricité de France Jeanem-Bernardem Lévym.

V úterý se premiér zúčastní konference o Libyi v sicilském Palermu, kterou pořádá italský ministerský předseda Giuseppe Conte, týž den pak zamíří do Dánska na bilaterální jednání s dánským šéfem vlády Larsem Lokke Rasmussenem.