Tesla uvedla, že Denholmová, která dosud pracovala jako finanční ředitelka největší australské telekomunikační firmy Telstra a šéfovala jejímu oddělení strategie, bude v čele rady na plný pracovní úvazek. V radě Tesly zasedá od srpna 2014.

