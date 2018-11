Jan Holý, Právo

„Musíme mluvit s kraji, jestli bychom perspektivně neuvažovali, že si silnice druhých a třetích tříd vezmeme nazpátek,“ řekl Babiš. Silnice II. a III. třídy přešly od státu do vlastnictví samosprávných krajů k 1. říjnu 2001 v souvislosti s jejich zřízením o rok dříve.

„Vybudovali jsme tady absurdní strukturu, kdy stát má dálnice a jedničky (silnice), kraje dvojky a trojky a města ještě mají svoje komunikace. My (vláda) na to dáváme peníze, projednáváme to, i když ty peníze vlastně nepoužíváme,“ dodal s tím, že o tom chce v pátek jednat s hejtmany.

Mám pro pana premiéra také návrh: zrušit SFDI hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová

Debata ale nebude snadná. S Babišovým návrhem nesouhlasí třeba předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Kraje podle ní silnice v roce 2001 převzaly ve zdevastovaném stavu. Nyní je postupně dávají do pořádku, což je stojí značné peníze.

Kdyby podle ní kraje dostávaly peníze přímo namísto žádostí o dotace přes Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), opravovaly by se silnice II. a III. tříd podstatně levněji. „Mám pro pana premiéra také návrh: zrušit SFDI, převést jeho zaměstnance pod ministerstvo dopravy a spolu s tím také změnit systém financování silnic I. tříd a dálnic,“ dodala hejtmanka.