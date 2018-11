Novinky, ČTK

Současná kalamita podle Zahradníka začala již v roce 2003 a do konce roku 2017 při ní kůrovec napadl přes 20 milionů metrů krychlových dřeva.

„Situace se permanentně zhoršuje, kromě sucha se projevují i další faktory jako nedostatek kapacit, špatný odbyt dřeva, snížená cena dřeva,” uvedl Zahradník. Likvidace kalamity podle něj bude trvat roky a oproti dřívějším kalamitám bude její zvládnutí v řadě ohledů složitější.

Kůrovcové kalamity na českém území Roky Důvody kalamity Objem kůrovcem napadeného dřeva

1868 až 1878 nezpracované polomy po vichřici na Šumavě 6 mil. m³ 1944 až 1952 zanedbaná péče o lesy kvůli nedostatku pracovních sil a sucho v roce 1947 2,3 mil. m³ 1983 až 1988 polomy z let 1982-1984, suché roky 1982-1983 6,65 mil. m³ 1993 až 1996 abnormálně nízké srážky a extrémně vysoké teploty 6,75 mil. m³ Zdroj: ČTK/Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Kalamitu lze podle Zahradníka rozdělit na tři etapy. První etapu v letech 2003 až 2004 spustilo abnormální sucho a dlouhé teplé léto v roce 2003. Druhou etapu odstartovaly orkány Kyrill a Emma v letech 2007 a 2008. Nynější etapa podle něj začala v roce 2015 po abnormálním suchu.

Odborník: Lesníci musí vysazovat pestřejší porosty



Podle Jiřího Remeše z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity musí lesníci nové porosty založit tak, aby lépe odolávaly současné klimatické změně.

„Musíme vytvářet lesy více odolné s větší pestrostí v druhové skladbě a využívat i nepůvodních druhů dřevin, které vykazují vysoký potenciál adaptace,” řekl Remeš. Jako příklad uvedl využití douglasky tisolisté, která se podle něj již vysazuje Německu či Francii.

Lesníci by však podle předsedy České lesnické společnosti Pavla Draštíka neměli rezignovat ani na vysazování smrku, který dokáže les ochránit před vyschnutím a úhynem lesních ekosystémů.

Pro rychlejší zvládnutí kalamity by se podle Zahradníka dala použít i takzvaná rajonizace lesů. Oblasti, které kůrovec zlikvidoval z 80 až 90 procent, by se nechaly být a těžařské kapacity z nich by se soustředily do míst, kde je ještě co zachránit.