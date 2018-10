Jiří Vavroň, Právo

Právu to potvrdil Dominik Maslák z tiskového oddělení ministerstva financí. O nějakém termínu možného spuštění prodeje či úroku však pomlčel. Ministerstvo podle mluvčího možnost zavedení „nové koncepce přímého prodeje státních dluhopisů občanům“ stále zvažuje.

Úřad takto mluvil už na počátku roku. Tehdy také dodával, že tato „nová koncepce by umožnila pravidelnější dostupnost (dluhopisů) v průběhu kalendářního roku a nákladově by se přiblížila podmínkám emisí ostatních státních dluhopisů“.

Doufám, že se dluhopisy vrátí Miroslav Kalousek (TOP 09)

Důvod, proč stát uvažuje o vydávání dluhopisů pro občany, je získání finanční hotovosti za příznivějších podmínek, než kdyby si půjčoval na krytí státního dluhu a dalších svých potřeb někde jinde u institucionálních věřitelů. I když by podle mluvčího Masláka nešlo „o významnou složku krytí potřeby financování“, úroky, za které si stát půjčuje za současného ekonomického boomu, setrvale rostou.

Do historie dluhopisů se výrazně zapsal ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Lidé v letech 2012 a 2013 výhodně úročené dluhopisy vydané státem kupovali jako o život a stát získal levně miliardy korun. Z pěti tranší měli lidé a firmy ještě ke konci loňska v dluhopisech kolem 21 miliard.

Výnos garantuje stát



„Doufám, že se dluhopisy vrátí,“ řekl ve čtvrtek Právu Kalousek. „Je to správné v době, kdy se úroky vrací po všech intervencích do normálních kolejí. Část státního dluhu by držely české domácnosti, vydělat by tak mohli nejen zahraniční investoři, ale i naši občané. Navíc, když drží významnou část státního dluhu občané, přispívá to ke stabilitě země.“

Nabídka státních dluhopisů je pro občany a další instituce zajímavá proto, že stát garantuje výnos. Jedná se o nejbezpečnější uložení peněz. Do spořicích státních dluhopisů lze většinou investovat libovolnou částku a stát většinou vydává několik typů dluhopisů s různou dobou splatnosti a mírou úročení.

ČTĚTE TAKÉ

Lidé v roce 2013 po dluhopisech šíleli, během pár dní jich objednali za 19 miliard



V minulých emisích bylo možné pořídit si alespoň 1000 spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1000 korun (jeden spořicí státní dluhopis má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Investované finanční prostředky bylo zatím vždy možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace. Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, hradí se pouze cena pořizovaných dluhopisů.

Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že uvažuje o testovacích prodejích hlavně prostřednictvím elektronické distribuční platformy. Státní dluh, který by aspoň zčásti mohly krýt dluhopisy, v pololetí vzrostl proti konci roku 2017 zhruba o 89 miliard korun na 1,714 biliónu. Za růstem dluhu je prodej státních pokladničních poukázek s cílem peníze investovat s větším výnosem a získat dodatečné příjmy státního rozpočtu.