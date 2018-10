Vladislav Prouza, Právo

Letošní výkup jablek určených k průmyslovému zpracování je na pětinových hodnotách loňských cen. Ovocnářům se proto shánět lidi, kteří by je sklízeli, absolutně nevyplatí.

Nadúroda v celé Evropě srazila v Česku o polovinu i ceny konzumních jablek. Němci však našli způsob, jak operativně úrodu zachránit. Přijali pro evropské konkurenty v podstatě likvidační postup cílený na sezónní práce v zemědělství.

„Zaměstnavatele jednoduše na 70 dnů dočasně zbavili povinnosti odvádět za zaměstnance všechny zákonné poplatky, což po dobu sezónních prací v zemědělství úplně stačí. Loni šlo o sociální a zdravotní pojištění, což letos rozšířili o daně. Mnohem jednodušší legislativu v tomto mají i Poláci,“ konstatoval předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Němečtí ovocnáři musejí brigádníkům zaplatit pouze čistou minimální mzdu skoro devět eur na hodinu. Víc je nestojí. „Němci tím podrazili prakticky celou Evropu, ale pořád je to lepší, než aby jim úroda zbůhdarma shnila,“ tvrdí šéf ovocnářů z Dolan na Náchodsku Jiří Fišer.

Hodnota práce přitom i u nás kvůli nedostatku pracovních sil a zákonným odvodům o dvacet procent stoupla. „Jablka pro průmyslové zpracování se vykupují od 1,20 za kilogram, loni to bylo šest korun. Náklady na sklizeň se přitom pohybují okolo dvou korun. Výkupní ceny konzumních jablek jsou od sedmi do dvanácti korun,“ počítá Ludvík.

„Celkové náklady na kilogram jablek reprezentují tak pětikorunu,“ upřesnil Fišer. V uplynulých týdnech také celníci, policisté, inspektoři úřadu práce a finančníků naháněli po našich sadech nezákonně zaměstnané jedince, z jejichž práce neplynou do státní kasy předepsané odvody.

Celníci cílí na sady

„Cílí na sady. Kontrola zbrzdí sklizeň vždy skoro o den,“ podotkl Ludvík. Celníci letos v září provedli historicky vůbec první celoplošnou kontrolu v českých a moravských sadech s krycím názvem Sklizeň.

„Odhalili jsme zhruba čtyři stovky porušení právních předpisů. Nejvíc na jižní Moravě,“ potvrdila mluvčí Generálního ředitelství cel ČR Martina Kaňková.

Úlevy německého typu mohou přitom v Česku snížit cenu sezónní pracovní síly o polovinu.

„Mají to udělané hodně šikovně. Potom by nebyl problém sklidit i nestandardní jablka. Jednou za život jsem musel nechat jablka na stromech. Nemohl jsem se na to dívat, tak jsme to alespoň sklepali. Tohle se možná stane i letos,“ předjímá majitel ovocnářské společnosti Malus v Choustníkově Hradišti na Trutnovsku Antonín Krobot.

„Na stromech nám nezůstane nic. Ovoce je nutné aspoň sklepat, aby si strom mohl odpočinout a měl sílu do dalších let,“ podotkl Fišer, jenž hodlá zpracovat něco z nadbytečných jablek na mošt a trvanlivé ovocné koncentráty.