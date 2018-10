ČTK

Vedení oděvní společnosti se rozhodlo ukončit produkci a soudu navrhlo prohlášení konkursu na majetek podniku. Krajský soud v Brně už s Vespou Prostějov zahájil insolvenční řízení. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční návrh vedení Vespy Prostějov podalo 9. října. Jednatel společnosti Lukáš Vařeka v insolvenčním návrhu uvedl, že oděvní firma má celkové závazky v hodnotě 28,6 miliónu korun.

Budova oděvní firmy Vespa v Prostějově

FOTO: Jiří Růžička, Právo

Hlavními věřiteli prostějovského podniku jsou Unicredit Bank a společnosti AMF Reece a Bernhardt Fashion CZ. Naopak pohledávky společnosti Vespa činí 3,872 miliónu korun. Firma podle Vařeky nemá žádný reálný majetek, který by bylo možné rychle a bez dopadu na výrobu zpeněžit.

Mzdové nároky



Vespa Prostějov ročně utržila zhruba 100 miliónů korun a zaměstnávala 130 pracovníků. Většinu pánských obleků exportovala do zemí EU. Hlavním odběratelem její produkce byla Itálie. Do finančních problémů se exportně orientovaná Vespa Prostějov podle Vařeky dostala v posledních třech letech, a to kvůli masivnímu růstu mzdových nároků zaměstnanců a současnému posilování koruny vůči euru.

Prostějovský oděvní podnik nedokázal nárůst výrobních nákladů přenést do ceny svých výrobků a jeho roční obrat klesl pod 50 miliónů korun při současném snížení počtu zaměstnanců na 100, uvedl Vařeka. Vespa Prostějov ukončuje podnikání.

„Pro úhradu všech dalších potenciálních výdajů nutných pro udržení výroby nedisponuje takovými zárukami, aby z výnosů pokračování činnosti či prodeje majetku tyto výdaje mohly být uhrazeny,” uvedl Vařeka. Někteří zaměstnanci společnosti Vespa Prostějov podle Českého rozhlasu Olomouc nedostali výplatu za září a zřejmě ji nedostanou ani za říjen.

Zkrachoval i známý OP Prostějov



Úřad práce ČR již zaměstnancům Vespa Prostějov nabídl pomoc. „Téměř se všemi zaměstnanci i vedením firmy se zástupci ÚP ČR už v minulém týdnu osobně setkali a zodpověděli jim veškeré dotazy, které přítomní kladli, včetně potřebných kontaktů. Mimo jiné je informovali i o případné možnosti uplatnění mzdových nároků a volných pracovních místech v regionu i v celé ČR,” uvedla mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Prostějovsko má nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji. V září tam podíl nezaměstnaných klesl o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta. V celém kraji činila zářijová nezaměstnanost 3,1 procenta. Na Prostějovsku bylo evidováno 1725 nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli 2264 volných pracovních míst. „Z toho 60 jich bylo volných v oboru oděvnictví,” podotkla Beránková.

Prostějov se v předchozích letech musel vyrovnat s krachem Oděvního podniku, pro který v dobách největší slávy v Prostějově i několika dalších městech pracovalo zhruba 10 tisíc lidí. V Prostějově nyní působí několik menších oděvních firem, které dohromady zaměstnávají stovky zaměstnanců.