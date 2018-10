tov, Novinky

Od klasické dvacetikoruny s knížetem Václavem na koni se vzory roku 2018 liší jinou rubovou stranou. Lícní strana mince s českým lvem a letopočtem se nemění, rubová strana má tři varianty a nese portréty hlavních tvůrců československého státu – Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše.

Mince k výročí 100. let vzniku Československa

FOTO: ČNB

Do oběhu se dostane 200 tisíc kusů mincí od každého motivu, celkem tedy 600 tisíc mincí.

„Mince 20 Kč vzorů 2018 s portréty významných osobností československého státu, vyražené Českou mincovnou, jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě, a je tak možné je používat i k platbám za zboží a služby,” uvedla mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

Sádrové vzory mincí k vydání v lednu 2019

FOTO: ČNB

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pamětní, ale o oběžné mince, nebudou distribuovány smluvními partnery ČNB. Možná bude pouze jejich výměna na územních pracovištích ČNB, tedy v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

Mince se nedají objednat, ani zaslat. Možná je pouze výměna za jiné české mince a bankovky. ČNB stanovila limit výměny na tři kusy mincí od každého vzoru na osobu, celkem tedy maximálně devět mincí v celkové hodnotě 180 Kč.

„Vzhledem k jejich charakteru a účelu vydání nepředpokládáme, že by je lidé masově vraceli do oběhu. Zájem veřejnosti nás těší. Mimořádné limitované emise jsou prakticky vždy doprovázeny velkým zájmem veřejnosti, a to zejména první den, kdy jsou k dostání,” řekla Novinkám Fišerová.

ČNB vydala k oslavám výročí také zlatou minci o nominální hodnotě 10 tisíc korun. Ta je pouze sběratelská. Další dvacetikoruny a stokorunu určené do oběhu vydá banka v lednu k výročí měnové odluky od Rakouska - Uherska. Budou na nich podobizny nejvýznamnějších meziválečných finančníků – Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše.