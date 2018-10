Novinky

„Dnes v podvečerních hodinách nás specializovaná firma oficiálně informovala o výsledcích, které přinesla poslední diagnostika tohoto mostu. Aktuální měření ukazují, že čtvrté pole mostu, tedy to, pod kterým projíždí tramvaje a chodí chodci, je v havarijním stavu a preventivně kvůli bezpečnosti je nezbytné okamžitě uzavřít provoz na mostě i pod ním,” uvedl náměstek ředitele TSK Matěj Fichtner.

„Za posledních 25 dní měření se stav mostu začal velmi rychle zhoršovat a praskliny v jeho konstrukci, které důkladně už řadu měsíců monitorujeme, se začaly rychle a nebezpečně zvětšovat,“ dodal.

Firma Pontex, která diagnostiku prováděla, navíc v prohlášení uvedla, že není možné určit spolehlivost mostu. „Nejsme schopni prokázat spolehlivost mostu, protože bylo zjištěno, že skutečné provedení mostu se liší od projektové dokumentace, kterou máme k dispozici,” sdělila společnost.

Silniční most X 022 v Bubenské ulici je severním předmostím Hlávkova mostu, jezdí po něm auta z centra směrem k Výstavišti. Postaveno bylo v roce 1983.

Uzavírka zasáhne zejména provoz tramvají, které nebudou smět vjet na stanici metra Vltavská. Úseky Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Tussarova/Dělnická a Těšnov – Vltavská tak zůstanou zcela bez tramvajového spojení.

Odklony tramvajových linek: Linky 1 a 25 jedou odklonem ze Strossmayerova náměstí přes Výstaviště Holešovice, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny a dále po své pravidelné trase směrem na Palmovku. Linka číslo 14 pojede od Bílé labutě přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a dále po své trase do Vysočan. Linka číslo 12 pojede ze Strossmayerova náměstí odklonem přes Výstaviště Holešovice, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny a dále na Palmovku. Spojení k holešovické tržnici zajistí přívoz P7 mezi Karlínem a Holešovicemi.

Pro automobilovou dopravu bude most uzavřen ve směru k Výstavišti, opačný směr zůstává v provozu. Řidiči mají podle TSK dvě možnosti, jak uzavřený úsek objet. Z Hlávkova mostu mohou sjet na nábřeží Kapitána Jaroše a pokračovat Argentinskou do Holešovic. Hlavní objízdná trasa do Veletržní ulice povede přes nábřeží Kapitána Jaroše a ulici Dukelských hrdinů.

Také chodci, kteří vystoupí na Vltavské z metra, musí použít náhradní trasu, která vede od prostoru před výstupem ze stanice směrem k Bubenské ulici, kde mohou přejít na přechodu Heřmanovy ulice. Standardní průchod pod mostem podél tramvajové trati bude rovněž uzavřen.

Havarijní stav

„Na podepření mostu jsme začali pracovat okamžitě, nejpozději zítra budeme znát dodavatele, který most podepře, a budeme se snažit, aby se nejpozději do týdne mohly na Vltavskou vrátit tramvaje i pěší,“ řekl v úterý odpoledne generální ředitel TSK Petr Smolka.

Do doby, než se konstrukci mostu podaří spolehlivě podepřít, se nesmí nikdo pohybovat po mostě ani pod ním.

Hlavní město se potýká hned s několika problémovými mosty. Vloni v prosinci se zřítila lávka v Troji, v nevyhovujícím stavu je také Libeňský most, u kterého se vedou debaty, zda má vůbec cenu jej rekonstruovat. Opravu potřebuje i Hlávkův most.