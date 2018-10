Jan Holý, Právo

Důvodem zdražení je letošní mimořádně suché a nezvykle teplé počasí, které se výrazně podepsalo na nižších výnosech některých zemědělských plodin.

„Nižší sklizeň obilí se promítne do cen mouky ještě do konce roku, což povede k růstu cen nejen u chleba a pečiva, ale i dalších pekárenských výrobků,“ potvrdil Právu agrární analytik Petr Havel. „Pečivo zdraží do konce roku až o deset procent. V růstu cen se vedle slabší úrody projeví také vyšší mzdové náklady a zdražení energií,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fundu Lukáš Kovanda.

Částečně kvůli slabší úrodě ječmene letos zdraží podle Kovandy také pivo, vzroste i cena brambor. „Brambory podraží o zhruba 25 procent, před vánočními svátky ale může cena vyletět vzhůru až o 50 procent,“ doplnil.

Cukru je dost



Vyšší ceny potravin v obchodech předpovídá také hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „Zdražovat by mohly především výrobky z obilovin a brambor. Rovněž mohou zdražovat výrobky s vysokým obsahem cukru či máku,“ uvedl Křeček.

„I když se cukrovky sklidilo méně, zásoby cukru v Unii jsou obrovské. Cena na trhu tak bude spíše stagnovat. Loni skončily kvóty a cukru se vyrobilo obrovské množství. Z těchto zásob se toho mimo EU moc vyvézt nepodařilo,“ řekl Havel.

Obilovin, včetně kukuřice na zrno, se letos sklidilo o téměř osm procent méně, o pětinu méně bude brambor a o čtvrtinu méně cukrovky.

Slunečnice se sklidí méně o desetinu, máku skoro o třetinu a hrachu o 17 procent. Naopak o pětinu více než loni bude letos řepky. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 15. září.

„Produkce základních komodit rostlinné výroby je i při současném propadu o zhruba 15 až 20 procent oproti dlouhodobému průměru pro zásobení našeho trhu s potravinami dostatečná,“ řekl Právu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Třetí nejhorší úroda



Nevyloučil ale, že problémy mohou nastat například u brambor, kde naši produkci dlouhodobě vytlačují dovozy přebytků, a produkce z našich ploch navíc již nedostačuje tuzemské poptávce.

Obilovin včetně kukuřice na zrno se letos sklidí asi 6861 tisíc tun, což je o 7,9 procenta méně než loni. Pokles sklizně je způsoben především nižším průměrným hektarovým výnosem, který dosáhl 5,15 tuny na hektar. Podle aktuálního odhadu statistiků je úroda obilovin o 15,2 procenta nižší, než byl průměr sklizní za posledních pět let.

Odhadovaná sklizeň brambor 557 tisíc tun je ve srovnání s loňskou úrodou nižší o 19,1 procenta. Z hektaru se sklízí v průměru 24,35 tuny brambor, což je o 5,07 tuny méně než loni. Oproti loňsku se mírně snížila i plocha osázená bramborami.

„Letošní úroda je třetí nejnižší v historii sledování, méně brambor se sklidilo jen v roce 2013 a 2015," zjistili statistici.