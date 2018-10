Novinky, ČTK

Rybářství Třeboň navrhuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra a 110 korun za výběrového. Meziroční nárůst je sedm až deset procent, kvůli vyšším výrobním nákladům, řekl v pátek při výlovu rybníka Rožmberk předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek. Hlavní příčinou vyšších nákladů je podle Provázka sucho.

„Začalo v loňském roce a letos kulminuje. Jsou regiony, jako Západočeský, Východočeský, Jihomoravský kraj, kde jsou problémy ještě daleko větší než v jihočeském regionu. To se projeví na ceně. Na základě toho, co se odehrálo letos - sucho, vyšší cena obilí, problémy s kyslíkem, rybáři nemohli krmit -, doporučujeme koncovou cenu našim velkoobchodním odběratelům na stánku na vánoční prodej okolo 110 korun výběr a okolo 100 korun za (nevýběrového) kapra. Je tam meziroční nárůst zhruba o sedm až deset procent, a to odpovídá situaci, jaká je," řekl Provázek. Loni se kilo kapra prodávalo za 90 až 100 korun.

Menší přírůstky

Vliv počasí na výlov a velikost ryb potvrzuje i agrární analytik Petr Havel. „Vzhledem k letošnímu suchu, které způsobilo na některých lokalitách v ČR úhyny ryb a na řadě míst nižší hmotnostní přírůstky chovaných ryb, lze předpokládat, že se jednak v rámci předvánočních prodejů kaprů zvýší jejich ceny, a to zhruba o 10 procent, a také, že bude nižší nabídka výběrových kaprů s hmotností nad 2,5 kilogramu,” řekl Novinkám.

Ilustrační snímek

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Třeboňští rybáři v pátek po roce začali s třídenním výlovem největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Čekají výnos 150 tun tržních ryb, zhruba o deset tu méně než loni.

Ceny se budou lišit podle regionu. Nejnižší budou v jižních Čechách, kde se ryba chová, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě. Dražší budou i ryby na export. Sucho trápí podle Provázka i Polsko, Maďarsko či Německo.

Cena se zvýší jak pro export, tak pro domácí trh. "Polsko je jeden z nejvýznamnějších odběratelů České republiky a jsou na téměř polovičním výlovu oproti situaci před 15 lety, a to doplňují dovozem hlavně z České republiky a Maďarska," řekl Provázek.

Také ryby vylovené na podzim z rybníků na Pardubicku meziročně zdraží o několik korun. Za kapra výběr lidé zaplatí 99 korun za kilogram, kapr první třídy stojí o deset korun méně, uvedl tento týden majitel společnosti Rybniční hospodářství Adolf Vondrka.

První výlovy podle něj ukazují, že ryby jsou proti minulým letům v průměru o 20 až 30 gramů lehčí. Firma ale na vánoční trh dodá ryby, které budou vážit kolem tří až 3,3 kilogramu, což je obvyklá váha, kterou zákazníci požadují. Menší ryby půjdou na export. „V rybnících chybí voda, ryby mají menší přírůstky než v minulých letech. Byť se suchem máme problémy delší dobu," dodal Vondrka. Celkově podle něj ale ryb bude dostatek.

Slabší výlov ryb letos čeká i Společnost Chov ryb z Jistebníku na Novojičínsku. Kapři budou stát 89 korun za kilogram, tolstolobici 45 korun a candáti 350 korun za kilogram. Výlov svého největšího rybníka Bezruč, který je s rozlohou 75 hektarů i největším rybníkem v Moravskoslezském kraji, společnost plánuje na 9. až 11. listopadu.