tov, bož, Novinky, ČTK

Evropské akciové indexy jako Stoxx Europe 600 a FTSE 100 ztrácely ráno přes 1,5 procenta, podobně klesala i burza v Německu či ve Francii. Pražská burza po otevření klesala o 1,39 procenta na měsíční minimum.

Propad je nicméně mírnější než na burzách v Asii, kde hlavní indexy odepsaly kolem čtyř procent, souhrnný index bez Japonska je nejníže za rok a půl. Nervozitu investorů vyvolává kromě dopadů globální obchodní války také růst výnosů dluhopisů americké vlády.

U.S. stocks close down in worst rout since February: S&P 500 drops more than 3%; Nasdaq falls 4%; Dow off by 800 points https://t.co/U54S6BKBYH pic.twitter.com/uDrCj19PpK — Bloomberg Markets (@markets) 10. října 2018

Akcie ve Spojených státech ve středu prudce oslabily, hlavní indexy odepsaly více než tři procenta a zaznamenaly nejvyšší denní propad za osm měsíců. Investoři se zbavovali růstových titulů v čele s technologickými společnostmi, kde byly ztráty ještě výraznější.

Fed se zbláznil, prohlásil Trump



Jednou z hlavních příčin prudkého poklesu cen akcií je rychlý růst výnosů amerických státních dluhopisů. Například obligace se splatností deset let, které jsou považovány za ukazatel vývoje firemních dluhů i vývoje sazeb hypoték, se dostaly nad 3,2 procenta.

Americký prezident Donald Trump ve středu v reakci na výprodej akcií znovu kritizoval americkou centrální banku (Fed). Její postupné zvyšování úrokových sazeb označil za chybu a prohlásil, že růst sazeb je příliš rychlý. „Myslím, že se Fed zbláznil,“ řekl Trump. Jeho slova vyvolávají na trzích značné obavy o nezávislost centrální banky.

Na grafu je vidět vývoj indexu technologických firem Nasdaq, ten klesl nejvíc za dva roky.

The Dow just had its worst day since February; Nasdaq had its ugliest day in more than two years https://t.co/zreIl10jqW pic.twitter.com/FgeTfNUrXx — MarketWatch (@MarketWatch) 10. října 2018

„Důvodem pádu trhů je pokračující eskalace obchodní války, která se už začíná projevovat v hospodaření amerických firem či nadnárodních korporací. Trhy ovšem také zneklidňuje celosvětový posun od extrémně a nekonvenčně uvolněné měnové politiky, která byla příznačná prakticky po celé uplynulé desetiletí,“ uvedl ekonom Czech Fundu Lukáš Kovanda.

V čele tohoto trendu podle ekonoma stojí americký Fed, který postupně zpřísňuje měnovou politiku. Takže trhy se musí zbavit návyku na „drogu levných peněz“.

Komentoval i možné důvody kritiky prezidenta Trumpa. „Citelnější propad amerických burz před volbami do Kongresu, které se konají za necelý měsíc, by snížil šance republikánských zákonodárců, neboť volby budou do značné míry jakýmsi referendem o Trumpovi,“ dodal Kovanda.

Na devizových trzích ve čtvrtek oslabuje dolar, který je obvykle vnímán jako bezpečný přístav v dobách politické a ekonomické nejistoty.