Novinky, ČTK

„Společnost air Fischer bude létat z letišť, kde je pro ni místo. A to zejména z berlínského letiště Tegel, kde chybí kapacita, kterou dříve zajišťovala společnost Air Berlin,” uvedl Fischer.

„V České republice vidíme dobrou příležitost pro úspěšné operování našich letů v Brně a Pardubicích,” dodal.

Zpočátku chce provozovat dvě letadla typu Boeing 737 – 700 pro 148 cestujících. Rozšíření flotily plánuje Fischer v roce 2020. Letadla zajistí podnikatelova hamburská společnost A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer.

Na novou Fischerovu společnost jako první upozornil web Zdopravy.cz. Air Fischer bude zajišťovat linkové lety – například z Brna do Basileje, Barcelony, Berlína, Dublinu, Paříže a Říma a dále charterové lety.

Odletovými letišti mají být Basilej, Berlín, Bratislava, Brno, Pardubice a Salzburg a cílovými Basilej, Barcelona, Berlín, Dublin, Paříž, Řím, Mallorca, Gran Canaria, Kréta, Rhodos, Antalya a Hurghada.

„Samozřejmě budeme usilovat o nízké náklady. Budeme se snažit nabídnout cestujícím dobrou kvalitu služeb tak, jak na to byli zvyklí na palubách Fischer Air,” dodal podnikatel.

Fischerovo podnikání v Česku nekončilo šťastně



Fischer začal v Česku prodávat zájezdy na začátku 90. let prostřednictvím pobočky své německé Fischer Reisen. Svoji cestovní kancelář v Německu v roce 1996 prodal a investoval do nákupu letadel a do dalšího rozvoje svých firem v Česku, kde provozoval cestovní kancelář Fischer.

Společnosti se v letech 2002 a 2003 dostaly do finančních problémů a cestovní kancelář převzala finanční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Neobešlo se to bez vzájemných sporů, které trvají dodnes.

V červenci 2009 ukončila činnost CK Tomi Tour spojená se jménem Václava Fischera. Při krachu nechala v zahraničí zhruba 3400 lidí, dalších téměř 15 tisíc klientů mělo zakoupený zájezd.