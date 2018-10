Jiří Novotný, Právo

„Vylučuji, že by v této chvíli bylo něco konkrétního na stole,“ ujistil Sedlařík. Na připomínku Práva, že o prodeji Leo Expressu se spekulovalo v médiích již letos na jaře, mluvčí odpověděl: „Tehdejší vyjádření našeho generálního ředitele Petera Köhlera bylo špatně pochopeno. Mé­diím sice řekl, že diskuse probíhají, měl ale na mysli jednání, která spolu vedou jednotliví dopravci o aktuálních otázkách železnice, například o její liberalizaci.“

Deutsche Bahn zatím působí na českém trhu významněji jen prostřednictvím své dceřiné společnosti Arriva. Ta provozuje dálkový vlakový spoj Praha–Nitra a autobusové linky Praha–Teplice, Olomouc–Brno a Přerov–Brno. Nákupem Leo Expressu by skupina DB nesporně posílila svou pozici na českém trhu.

Možnost koupě sondovaly i ČD

O podmínky, za jakých by bylo možné koupit nejen Leo Express, ale i dalšího tuzemského soukromého dopravce RegioJet, se zajímaly i státem stoprocentně vlastněné České dráhy (ČD). Jak v té souvislosti letos v červnu prohlásil tehdejší generální ředitel ČD Pavel Krtek, existuje riziko, že by obě firmy mohli koupit Číňané, čemuž by bylo dobré předejít.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) vzápětí zdůraznil, že nákup soukromých dopravců ze strany Českých drah nepokládá za vhodný. Krtka si pozval na kobereček a v září pak inicioval jeho odvolání z funkce.

Expanze do zahraničí

Leo Express byl založen v roce 2012 podnikatelem Leošem Novotným. Expanduje také do zahraničí. Loni v srpnu převzal německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín–Stuttgart. Letos v červenci začaly jeho vlaky jezdit i na trase Praha–Krakov.

Rozsáhlou síť autobusových linek provozuje Leo Express v ČR, Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Pro případné investory jde tedy o zajímavou příležitost.