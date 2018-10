Jindřich Ginter, Právo

Navíc hypotéky začínají být pro mladé bez úspor nedostupné cenami, které se začínají vracet k historickému normálu, když se nyní svižným tempem blíží k tříprocentní úrokové sazbě. Za poslední měsíc banky přeceňovaly dvakrát. Nutno připomenout, že ještě poměrně nedávno byl standardní úrok pět sedm procent, jenže za deset let levných peněz se na něj zapomnělo.

ČNB také nastolila podmínku, že třicet procent ceny nemovitosti musí mít kupující ze svého a nesmí dostat více než devítinásobek čistého ročního příjmu. Čeká se, že kvůli tomu klesnou ceny bytů a domů, jenže k tomu dojde spíše v menších lokalitách, kde je větší nabídka volných nemovitostí.

Naopak třeba v cenově vyšponované Praze k poklesu nedojde, možná až na pár výjimek.

„Je zřejmé, že státní hypotéka cílí na rodiny v malých městech. Ve velkých městech by byl tento úvěr na bydlení nedostačující. Metr čtvereční v Praze v bytě o dispozici 2+kk nebo 2+1 v novostavbě stojí zhruba 80 tisíc korun. To potřebujete alespoň šest miliónů. Překvapivě přitom ani v Mostě, kde je cena kolem 22 tisíc korun za metr, mladá rodina na byt 2+kk v novostavbě se státním úvěrem nedosáhne. Takový byt by stál zhruba 1 650 000 korun a do limitu státu se tak nevejde,“ shrnuje Michal Marek z plzeňské kanceláře Century 21 West.

Jít do nájmu a počkat si

Státní úvěr lze využít na stavbu nebo koupi rodinného domu do rozlohy 140 m2. U domu do dvou miliónů stát půjčí maximálně 80 procent z ceny. Na koupi bytu do 75 m2 s cenou do 1 200 000 Kč stát půjčí maximálně 80 procent z ceny.

O něco reálnější je tedy sen o vlastním bydlení za pomoci státní hypotéky v menších městech, ve kterých je obecně ekonomika slabší. Podle Century cena za metr čtvereční u bytu o dispozicích 3+1 či 3+kk v Semilech v Libereckém kraji činí necelých dvanáct tisíc korun. Kdo má v místě práci, nebo mu nevadí dojíždět za ní či se živí prací z domova, je to pro něj příležitost.

„Otázkou také je, zda start bydlení mladých rodin je nutné řešit ihned nákupem vlastní nemovitosti. Řešením může být nájem,“ míní Marek. Výhled do dalšího vývoje mu dává za pravdu. Například na Berounsku se staví stovky nových rodinných domů. Například ve Vysokém Újezdě, kousek od dálnice, roste prakticky nové městečko. Ceny stavebních firem jsou pražské, ale reálné prodejní ceny už přece jen nikoliv a pohybují se kolem padesáti tisíc za metr.

Je tedy pro potenciální zájemce otázka, zda nepočkat rok dva, protože právě omezení okruhu lidí, kteří dostanou standardní hypotéku a značné limity té státní mohou prodávající přece jen donutit nabídkové ceny v regionech snížit.

Na velké a plošné zlevňování teď hned se však kupující těšit nemají, vzkazují ve svých zprávách realitní kanceláře. Může k němu dojít lokálně. Kdo si počká, ten se dočká, a to platí pro strany prodávající i kupující.

Až o čtvrtinu kupujících méně

„Nová omezení ČNB každopádně nejvíce zasáhnou samožadatele o hypoteční úvěr, kteří budou při žádosti předkládat jen jeden příjem. Počet lidí, kteří nově nedosáhnou na hypoteční úvěry, se podle odhadů bank pohybuje v rozmezí 15 až 25 procent potenciálních žadatelů,“ připomíná šéf M&M Finance Michal Pitucha.

Předpokládá, že tato opatření povedou také k většímu zájmu o družstevní bydlení. Do něho nyní realitní skupiny investují. M&M chce postavit 2,5 tisíce bytů. V družstvu nevlastníte přímo byt, ale podíl v domě vyjádřený bytem. Nabídkové ceny jsou o statisíce nižší než u vlastnictví. Stačí podívat na největší realitní server Sreality.cz a z nabídek je patrné, že se běžně předprodávají podíly v rozestavěných družstevních projektech.

Výhodněji lze také byt koupit, je-li vyjádřen obchodním podílem ve firmě. Nekupujete přímo byt, ale firmu. Výhoda je, že pak kupující nehradí daň z nabytí z nemovitosti. Nenabyl nemovitost, ale firmu. Musí ji však samozřejmě účetně spravovat a při pozdějším prodeji za byt dostane zase méně a bude ho déle prodávat.