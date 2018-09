tov, Novinky

Zisk před úroky a zdaněním by měl podle nového odhadu dosáhnout 280 miliónů liber (téměř osm miliard korun), což je o 13 procent méně, než firma odhadovala v červenci. Meziročně by to znamenalo pokles o 15 procent, uvedl server Financial Times.

Firma nejvíc vydělává na letní sezóně, kdy vozí klienty ze severní části Evropy - především Británie, Německa a Skandinávie - do jihoevropských zemí - Španělska, Turecka a Řecka. Kvůli letošním „nebývale horkým měsícům" ale zaznamenala slabší poptávku. V srpnu a září musela přistoupit u zájezdů na poslední chvíli k větším slevám, než bývá obvyklé. Průměrné ceny zájezdů tak klesly zhruba o pět procent.

„Léto znamenalo návrat popularity destinací jako Turecko nebo Tunisko. Nicméně se vyznačovalo dlouhou vlnou veder v Evropě. Mnoho klientů si v červnu a v červenci užívalo slunečné počasí doma a odkládali dovolené v zahraničí,“ uvedl šéf Thomas Cook Peter Fankauser s tím, že aktuální obchodní výsledky jsou „jasné zklamání”.

České cestovky si sezónu pochvalují

Akcie Thomas Cook na burze v Londýně v pondělí klesly o čtvrtinu hodnoty, v úterý ráno ale část ztrát odmazaly a posilovaly o šest procent. Dopad na výsledky kvůli vlně veder očekává také TUI Group, čísla má upřesnit ve čtvrtek.

Například tuzemská CK Fischer ale kvůli letním vedrům žádný negativní efekt nepocítila. „Letošní sezóna bude naopak z hlediska počtu klientů i tržeb rekordní,“ řekl Novinkám mluvčí Jan Bezděk.

„Trvající teplé počasí možná trochu ovlivnilo náběh zájezdů v září, červen a červenec ale pro nás byly dobré měsíce,” uvedl mluvčí Exim Tours Stanislav Zíma. Podle něj řada lidí i vedra „raději tráví někde u moře”. Celkově hodnotí letošní sezónu za velmi úspěšnou.

„Letošní horké léto se na celkových prodejích zájezdů nijak neprojevilo. Prodeje přes léto neustávaly a jediným efektem, který jsme zaznamenali byla zvýšená poptávka po zájezdech v našich pobočkách, které jsou klimatizované. Hitem byly přímořské destinace, například řecká Kréta,” přidal se mluvčí CK Blue Style Václav Nekvapil.