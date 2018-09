Novinky, ČTK

Mnichovský primátor Dieter Reiter podle tradice narazil první sud ve velkém festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů. Na dva údery zarazil pípu dřevěnou palicí do sudu a mohl zvolat „O'zapft is!” (Je naraženo).

Další Reiterovou slavnostní povinností byl přípitek se šéfem bavorské vlády Markusem Söderem (CSU), a pak už stanem zněla oblíbená píseň pivních festivalů Ein Prosit (Na zdraví).

Do areálu Tereziánské louky si v sobotu i přes téměř podzimní počasí našly cestu tisíce lidí, kteří si před polednem mohli vychutnat slavnostní průvod kapel a ozdobených vozů směřujících na zahájení festivalu. Velká část návštěvníků dorazila v tradičním oblečení – ženy v pestrobarevných dirndlech a muži v kožených kalhotách.

Nejlevnější litrový tuplák po tradičním zdražení letos stojí 10,70 eura (273 korun), ten nejdražší přijde na 11,50 eura (294 korun). Ještě loni se ceny zlatavého moku pohybovaly mezi 10,60 a 10,95 eura.

Případné návštěvníky z Česka by zrovna letos nemělo zdražení tak bolet vzhledem ke kurzu eura, vůči němuž koruna posílila. Loni, ale platilo to i pro několik předchozích let, stálo euro přes 27 korun, nyní stojí zhruba 25,50, u 11 eur je to rozdíl zhruba 16 korun.

V roce 1971 bylo možné koupit máz piva za 2,50 marky (dnes v přepočtu asi 32 korun). Hranici deseti eur poprvé litr festivalového piva překročil v roce 2014, letos padla hranice 11 eur.

Přísná bezpečnost



Vedle piva, za které je od loňska možné platit i mobilním telefonem, čeká samozřejmě návštěvníky i řada tradičních pochutin v podobě preclíků, klobás či grilovaných kuřat. Chybět nebude ani hudební doprovod a adrenalinové atrakce.

Velkým tématem je i letos bezpečnost. Zvýšená bezpečnostní opatření na Oktoberfestu, který v roce 1980 zasáhl krvavý útok pravicového radikála, panovala už před dvěma lety a loni se znovu o něco vystupňovala. I letos je celý areál festivalu oplocen. Na návštěvníky u vstupu čekají kontroly, přes které se například s batohem nebo velkou taškou nedostanou. Na bezpečnost bude dohlížet 47 kamer a na 600 policistů, z nichž někteří jsou specialisté na zapamatovávání si obličejů.

Koho bezpečnostní opatření nebo rostoucí cena piva neodradí, může si chmelový nápoj tradičních mnichovských pivnic Augustiner, Paulaner, Spaten-Franziskaner, Löwenbräu, Hacker-Pschorr a Hofbräu vychutnávat každý všední den od 10:00 do 22:30. O víkendech je možné s degustací začít už o hodinu dříve.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.