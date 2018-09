Novinky, ČTK

Tradiční pivní festival, který i letos doprovodí zpřísněná bezpečnostní opatření, se v bavorské metropoli Mnichově uskuteční již po 185. Mezi 22. zářím a 7. říjnem by ho mělo navštívit přes šest miliónů milovníků piva.

Slavnosti zahájí v sobotu v poledne mnichovský primátor Dieter Reiter, který ve festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů narazí první pivní sud. Poté si na své přijdou i první návštěvníci, kteří ale letos za litrový tuplák piva zaplatí mezi 10,70 a 11,50 eura (273 až 294 korun). Ještě loni se ceny zlatavého moku, kterého se vypije kolem 7,5 miliónu litrů, pohybovaly mezi 10,60 a 10,95 eura.

Případné návštěvníky z Česka by zrovna letos nemělo zdražení tak bolet vzhledem ke kurzu eura, vůči němuž koruna posílila. Loni, ale platilo to i pro několik předchozích let, stálo euro přes 27 korun, nyní stojí zhruba 25,50, u 11 eur je to rozdíl zhruba 16 korun.

Přísná bezpečnost



Vedle piva, za které je od loňska možné platit i mobilním telefonem, čeká samozřejmě návštěvníky i řada tradičních pochutin v podobě preclíků, klobás či grilovaných kuřat. Chybět nebude ani hudební doprovod a adrenalinové atrakce.

Velkým tématem je i letos bezpečnost. Zvýšená bezpečnostní opatření na Oktoberfestu, který v roce 1980 zasáhl krvavý útok pravicového radikála, panovala už před dvěma lety a loni se znovu o něco vystupňovala. I letos je celý areál festivalu oplocen. Na návštěvníky u vstupu čekají kontroly, přes které se například s batohem nebo velkou taškou nedostanou. Na bezpečnost bude dohlížet 47 kamer a na 600 policistů, z nichž někteří jsou specialisté na zapamatovávání si obličejů.

Koho bezpečnostní opatření nebo rostoucí cena piva neodradí, může si chmelový nápoj tradičních mnichovských pivnic Augustiner, Paulaner, Spaten-Franziskaner, Löwenbräu, Hacker-Pschorr a Hofbräu vychutnávat každý všední den od 10:00 do 22:30. O víkendech je možné s degustací začít už o hodinu dříve.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.