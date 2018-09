Tomáš Volf, Novinky

„Za rok 2017 odhadujeme skutečný přínos EET po započtení negativního vlivu snížení sazby DPH pro oblast stravování a po očištění o ekonomický růst ve výši 4,7 miliardy,“ potvrdil Novinkám mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Tato částka tedy představovala z celkově vybraných necelých 382 miliard na dani z přidané hodnoty nepříliš vysokých 1,23 procenta.

„Pokud to tak je, pak to není žádné terno. Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2017 totiž činily obrovských 1274 miliard. Z tohoto pohledu je pět miliard korun prostě málo. Takové plivnutí do moře,“ reagoval ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb Termín spuštění Obor činnosti 1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 3. fáze

(odloženo) 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. fáze

(odloženo 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Na DPH se u oborů podléhajících EET loni vybralo celkem 128,9 miliardy korun. O rok dříve to u stejných oborů bylo 118,2 miliardy. Z dat Finanční správy vyplývá, že šlo o nárůst o 10,7 miliardy. Podle odhadu resortu financí se tedy zavedení povinné evidence účtenek z toho podílelo na necelé polovině.

Podle Babišova poradce šlo o náběh



EET začalo v prosinci 2016 platit pro restaurace a hotely, od loňského března pro maloobchod a velkoobchod. Tuzemská ekonomika loni podle statistiků rostla svižným tempem o 4,5 procenta. Na DPH se dohromady podařilo vybrat přesně 381,7 miliardy Kč, meziročně o 32 miliard Kč (9 %) více.

Efekt EET byl tedy skromnější, výrazně větší zásluhu na výběru daně měl svižný růst ekonomiky.

Důvodem podle ekonoma Aleše Michla, který je současně poradcem premiéra Babiše, může být to, že EET se teprve rozjíždělo. „Loni to byl stále jen náběh,“ tvrdí.

Přínos evidence je podle Michla ve skutečnosti vyšší. „Je nutné ještě připočítat to, co se vybere díky EET na daních z příjmu právnických osob kvůli nárůstu tržeb, které dříve nebyly přiznány, plus na dani z příjmu fyzických osob podnikatelů i na daních a odvodech z platů lidí, kterým byla dříve dávána načerno hotovost,“ poznamenal.

MF: Narovnání tržního prostředí



Jak se na přínosu EET podílely jednotlivé obory, jasné není, úřady to vyčíslit neumějí. Daňoví poplatníci v praxi často provozují více podnikatelských činností, například restaurace a obchod, ale jen jednu z těchto činností uvádějí jako hlavní.

„Z dat, která má Finanční správa k dispozici, proto nelze vyčíslit, jak velký podíl má uvedená hlavní činnost na portfoliu činností daňového subjektu, a tím pádem nelze u takových daňových subjektů rozlišit přínos první a druhé vlny EET, zatímco vyjádření celkového přínosu EET tím nijak ovlivněno není,“ vysvětlil mluvčí Vojtěch.

Ministerstvo financí zároveň poukazuje, že hlavním cílem evidence tržeb je narovnání tržního prostředí. Ekonom BH Securities Štěpán Křeček v tomto ohledu EET jistý efekt přiznává, ale hned dodává: „K lepšímu výběru DPH pomohlo především kontrolní hlášení, které se vztahuje na všechny plátce DPH bez ohledu na obor podnikání.“

Růst ekonomiky



Dle něj EET také navyšuje byrokratickou zátěž, a proto navrhuje, aby byl systém vylepšen. Například Finanční správa by mohla z tržeb automaticky počítat daňovou povinnost, čímž by došlo k výraznému zjednodušení daňového systému.

I podle analytika ČSOB Petra Dufka má růst ekonomiky na vyšším výběru DPH výraznější zásluhu než EET. „EET přispívá ke zpřehlednění výběru této daně a současně umožňuje eliminovat daňové úniky. Z tohoto pohledu vnímám EET spíše pozitivně. To však neznamená, že by se muselo rozšířit napříč celou ekonomikou,“ řekl Dufek.