Jan Holý, Právo

„Půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem. Program není časově omezen. Máme připraveno 650 miliónů, ale v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů,“ potvrdila Právu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Z dosud přijatých žádostí asi 40 procent mladých žádá o úvěr na modernizaci, dalších 40 procent na výstavbu rodinného domu. „Pětina mladých pak žádá o úvěr na koupi domu nebo bytu,“ sdělila Právu ředitelka komunikace SFRB Karolína Smetanová.

K nejčastějším důvodům pro zamítnutí žádosti podle ní patří, že žadatelé v případě, kdy chtějí stavět dům, již vlastní jinou nemovitost nebo naopak nevlastní nemovitost, kterou chtějí modernizovat.

Zvýhodněný úvěr, který poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB, je určen pro ty, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let, nebo nežijí v manželství či registrovaném partnerství, ale trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let.

Možná výše úvěrů se pak odvíjí od záměru realizace. Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat maximálně 300 tisíc korun, v případě koupě bytu až 1,2 miliónu korun, a pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovena maximální výše úvěru na dva milióny korun.

Doba splatnosti úvěru je na 20 let, výjimečně na 25 let. Fond žádosti zpracovává podle pořadí, ve kterém jsou doručeny. Program není časově omezen, některé žádosti mohou být převedeny do následujícího roku. Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracovištích fondu v Praze a Olomouci.

Výdaje fondu bydlení příští rok vzrostou



Vláda počítá s tím, že výdaje SFRB by v příštím roce měly stoupnout meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun. Kabinet ve středu schválil návrh ministerstva pro místní rozvoj, který s tím počítá.

Příjmy jsou naplánovány na 779 miliónů korun a jsou meziročně o 12,8 procenta nižší. Příští rok se nepočítá s dotací ze státního rozpočtu, která letos dosáhla 108 miliónů korun.

Největší část příjmů fondu budou tvořit splátky z poskytnutých úvěrů 691 miliónů Kč, dalších 87 miliónů korun fond získá z vybraných úroků a poplatků.