Výkyvy ceny akcií Tilray byly velmi dramatické, chvíli rostly o 90 procent, dočasně byly naopak v červených číslech. Burza Nasdaq s nimi pětkrát pozastavila obchodování. Nakonec uzavřely silnější o 38 procent, což je od uvedení firmy na burzu jednodenní rekord.

Na burze rostly i akcie dalších producentů marihuany jako třeba Aurora Cannabis, ale ne takovým tempem jako Tilray. Této firmě zřejmě pomohlo vystoupení šéfa firmy Brendana Kennedyho v pořadu televize CNBC. V něm uvedl, že velké farmaceutické firmy by měly zvažovat spojení s producenty konopí, aby se pojistily proti změnám na trhu.

„Konopí je náhražka předepisovaných léků na bolest. Pokud jste investor v oblasti farmacie nebo farmaceutická firma, měli byste se zajistit proti této konkurenci,“ tvrdí.

Cannabis is the crypto of 2018. Share prices of #marijuana companies are showing incredible (and probably unsustainable) gains. Shares of Tilray, a medical cannabis cultivator, have risen nearly 10-fold this year. The company is now worth about $19 bln, more than MGM Resorts. pic.twitter.com/NPWN82NcJG