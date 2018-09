Musk minulý měsíc překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla.

V reakci na jeho tweet akcie stouply.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.