„Rekonstrukce svépomocí jsme do programu zahrnuli ze dvou důvodů. Jednak kvůli aktuálnímu nedostatku stavebních firem na trhu, ale také, a to především, abychom zkvalitnili rekonstrukce u těch, kteří by tak i tak zateplovali svépomocí,“ uvedl ministr Richard Brabec (ANO).

Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může přitom uhradit až 50 procent výdajů z maximální investice 550 tisíc korun. U rekonstrukcí domů svépomocí bude program přispívat především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor.

Nově od poloviny října půjde z Nové zelené úsporám vyměnit stará kamna na tuhá paliva, na jejichž výměnu nelze kotlíkovou dotaci získat - ta se týká jen přechodu na kamna na plyn. Také nebude nutné u toho mít současně zateplený dům.

„Chceme tím podpořit rychlejší výměnu neekologických zdrojů vytápění s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. Na výměnu kamen za nový ekologičtější i úspornější a výkonnější zdroj vytápění přispěje MŽP až 80 000 korun,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Změna i pro novostavby



Zatímco doposud bylo možné čerpat dotaci pouze na novostavby v pasivním standardu, nyní si mohou o příspěvek říci i stavitelé nízkoenergetického domu. Jedinou zásadní podmínkou je instalace systému řízeného větrání, tedy tzv. rekuperace.

„Od října budeme nově přispívat částkou 150 tisíc korun na stavbu nízkoenergetického domu s rekuperací, nadále zůstává příspěvek ve výši 300 tisíc korun na novostavbu v pasivním standardu nebo 450 tisíc, pokud majitelé novostavbu doplní o další systémy využívající obnovitelné zdroje energie, například instalují fotovoltaické panely,“ upřesnil Brabec.