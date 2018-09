ČTK

Podnik již vybral firmu, která terminály do vozů namontuje, a rovněž jejich provozovatele. Jména firem neřekl. Do tramvají bude namontováno na 900 samoobslužných zařízení. Autobusů se plán zatím netýká. Kartou lze nyní platit v tramvajích linek 18 a 22. V některých českých městech už platba kartou v MHD funguje.

"Tento týden jsem podepisoval závěrečnou zprávu ze soutěže. Máme subjekt, který to bude nasazovat, a máme subjekt s rekordně nízkou provizí z prodeje jednotlivého jízdného. Nasazení (terminálů) bude do šesti měsíců od podpisu smlouvy. Myslíme si ale, že v lednu únoru by mohly být všechny terminály nasazeny," řekl.

V každé tramvaji by podle Gillara mělo být jedno či dvě zařízení. Umístěna budou u prostředních dveří, v případě kloubových tramvají budou stroje uvnitř tramvaje dva. Cestující bude moci nastoupit bez jízdenky, pokud bude mít v plánu si ji koupit v terminálu. Pokud by nefungoval, musí si cestující koupit běžnou či SMS jízdenku.

Možnost platby kartou zavedl DPP poprvé v dubnu 2016 ve dvou tramvajích na lince 22. Následně byly terminály umístěny také na lince 18. Přístroj funguje tak, že jakmile cestující nastoupí a přiloží k přístroji kartu, vyjede mu jízdenka, kterou si na něm předtím navolil. Vloni si takto jízdenku koupilo asi 5000 cestujících měsíčně.

Kartou mohou v MHD zaplatit cestující například v Ostravě, kde takto zaplatili dva milióny jízdenek za asi 40 miliónů korun. Stejně tak mohou lidé platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.