„Zvažované testování rychlosti 140 km/h na vybraných dálnicích je teprve na počátku. Vyplynulo to ze středečního jednání s rakouským ministrem dopravy, který si testovací provoz pochvaloval a chce na dvou třetinách rakouské dálniční sítě zvýšenou rychlost do roka zavést,“ potvrdil mluvčí ministra dopravy Jakub Stadler.

Že je nakloněn zvyšování rychlosti po vzoru Rakouska, ministr pro Právo naznačil už v srpnu. Týkat by se podle něj mohlo nově zmodernizovaných úseků D1. [celá zpráva]

Nyní podle Stadlera resort řeší, jak půjde zvýšenou rychlost vyzkoušet v provozu.

Zvýšení na 150 neprošlo



O zvýšení rychlosti dokonce na 150 km/h na kvalitních dálničních úsecích se před dvěma lety vážně uvažovalo i v ČR. Novelu zákona, která to měla umožnit, ve třetím čtení schválila Sněmovna. Senát to ovšem v červnu 2015 vrátil k novému projednání a poslanci to pak už většinou hlasů nepodpořili. Ťok je tehdy přesvědčoval, že dálnice v ČR jsou konstruovány na rychlost 120 až 130 km v hodině. Ale modernizovaná D1 je na každé straně o 75 centimetrů širší.

Rychlostní limity na dálnici Země/Rychlost (km/h) Polsko – 140 Německo – bez omezení rychlosti, část dálnic 120 Slovensko – 130 Norsko – 100 Bulharsko – 140 Belgie – 120 Nizozemsko – 120 Finsko – 120 Francie – 130, za deště a v mokru 100 a při snížené viditelnosti 50 VBR – 113 (70 mil/h) Zdroj: MD ČR

Limit rychlosti 140 kilometrů v hodině existuje například v Polsku nebo v Bulharsku. V Rakousku jej testují na dvou úsecích dálnice A1.

Model povoleného odbočení doprava na červenou je běžný například v Německu, v Česku chtějí tuto možnost podle informací Zdopravy.cz úředníci také zvážit. Řidičům by často odpadlo dlouhé čekání na zelenou. Odborník na silniční bezpečnost Roman Budský považuje za ideální model z Německa, kdy je na semaforu zelená plechová šipka pro odbočení doprava. Úprava je podle něj možná jen na některých křižovatkách, kde jsou dobré rozhledové poměry.