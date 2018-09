mif, bož, Novinky

Směrnice obsahuje dva kontroverzní články 11 a 13. První zmiňovaný je často označován jako „daň z odkazu“. Europoslanci v podstatě chtějí, aby vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platily vydavatelstvím za odkazy na články.

Omezí dostupnost informací

Evropští akademici upozornili na to, že tento článek výrazně omezí dostupnost informací prostřednictvím internetu, protože jednotlivé platformy nebudou ochotné platit vydavatelstvím peníze za to, že jim přivádí čtenáře.

„Je velmi pravděpodobné, že by schválení návrhu omezilo volný tok informací, který je přitom pro fungování demokratické společnosti klíčový. Přestože cílem je ocenit lépe tvůrce a novináře, pravděpodobně bude v praxi efekt přesně opačný,“ stojí v otevřeném prohlášení, pod které se podepsalo bezmála 170 evropských akademiků.

V konečném důsledku by se to tedy nejvíce dotklo samotných uživatelů, kteří by přišli na internetu o možnost snadno vyhledat všechny informace a související články o věcech, které je zajímají.

Automatické systémy? Budou mazat všechno

Ještě hlasitěji jsou slyšet kritici článku 13 připravované směrnice. Ten v zásadě ukládá vyhledávačům, sociálním sítím a podobným webovým platformám striktnější povinnosti v oblasti obsahu nahrávaného uživateli. Provozovatelé jednotlivých serverů budou tedy daleko více muset kontrolovat, co na ně běžní uživatelé nahrávají a zda nejsou porušována autorská práva.

Mezi kritiky tohoto článku patří například Vint Cerf, spoluautor protokolu TCP/IP, nebo Tim Berners-Lee, vynálezce WWW a autor první webové stránky v historii, nebo Jimmy Wales, zakladatel Wikipedie. Upozorňují na to, že filtrace dat bude probíhat prostřednictvím automatických systémů, které bohužel nejsou navzdory obrovskému pokroku v umělé inteligenci neomylné.

„Reforma autorských práv je potřebná, ale článek 13 připravované směrnice není řešení. Pokud bude přijat, skončí internet tak, jak ho známe – již nepůjde o otevřenou platformu, která byla hnacím motorem sdílení a inovací napříč lidskou společností,“ píše se v prohlášení, které zakladatelé internetu zaslali europoslancům.

Podle nich dělá článek 13 ze sociálních sítí a dalších internetových společností „copyrightovou policii“ a nutí je nasadit do provozu automatické systémy, které budou rozhodovat o tom, co se na celosvětové počítačové síti objeví a co nikoliv.