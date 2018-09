kal, ČTK, Právo

„Voda zůstala v uzavřené technologii a událost nijak neovlivnila výrobu elektřiny, zaměstnance ani životní prostředí. Stalo se tak ale uvnitř elektrárny, která o ní musí informovat rakouské úřady, a to v rámci dohody z Melku,“ sdělil v pondělí Právu mluvčí Jaderné elektrárny Temelín.

Chyba energetiků nikoho neohrozila, řekla v pondělí předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

„Je to provozní událost, nemá se to stát, ale nikoho to neohrozilo. Systémy na to byly připraveny, zareagovaly, jak měly. Nemá se to stávat, ale na druhou stranu jsme ve fabrice, stát se to může, a od toho jsou tam různé speciální kanalizace, to všechno zafungovalo, jak mělo. Ani zdání, že by to někoho ohrozilo,” uvedla Drábová.

Technologie, která slouží k čištění chladicí vody je společná pro oba temelínské bloky. V průběhu úprav je přepouštěna do sběrných nádrží a následně znovu využívána například při odstávkách v rámci výměny paliva. Uplynulý pátek ale kubíky radioaktivní vody skončily v jiné jímce.

„Jde o zcela uzavřenou technologii, která je pro takové případy připravená,“ ubezpečil Sviták. Dodal, že v případě tohoto systému se to stalo poprvé.