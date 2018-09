Jindřich Ginter, Právo

„Je potřeba radikální rozhodnutí, jestli EET zrušit nebo zachovat, ne ho okrajovat, ne dělat výjimky. Navázat povinnost EET na plátcovství DPH (navrhují Piráti; pozn. red) bych určitě nedoporučila. Na těch datech je vidět, že systém (EET) zafungoval, ale na druhé straně je zde otázka přiměřenosti a výjimek. Tohle bude muset vyřešit ministerstvo financí a na místě bude lidský přístup,“ uvedla Hornochová.

Ministerstvo financí hodlá zbavit povinnosti elektronicky odesílat každou účtenku na finanční správu ty živnostníky, kteří mají na hotovostních tržbách méně než 200 tisíc korun ročně. Podle šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka by to byla úleva v reakci na to, že finanční správě je vyčítáno, že je tvrdá na ty nejmenší. „Kolika podnikatelů se úleva dotkne, nedokážeme odhadnout,“ připustil.

Úleva jen pro přivýdělky

„Úleva by byla pro lidi, kteří mají živnost jen jako přivýdělek. Dvě stě tisíc je málo. Je to politické rozhodnutí. Věcně to nedává moc smysl,“ konstatovala Hornochová.

Na EET provedla podle ČT finanční správa 140 tisíc kontrol. Devatenáct tisíc podnikatelů evidenci neodeslalo, 16 tisíc pak nevystavilo účtenky.

U DPH kontrolní hlášení nepodalo 14 tisíc firem, celkově dostaly pokuty za 700 miliónů korun. Pozdě hlášení odevzdalo 50 tisíc podniků, u nich se sankce za pozdní podání vyšplhaly ke sto miliónům korun. Podle Janečka se od roku 2013 snížily daňové úniky z DPH o téměř polovinu.

„Jak se kroutím u EET, tak kontrolnímu hlášení k DPH věřím,“ dodala k tomu Hornochová.