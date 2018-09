Kaufland musí odškodnit dodavatele, vyhne se tak vysoké pokutě

Obchodní řetězec Kaufland musí do 30 dnů písemně oznámit dodavatelům, že nemusí používat účetní systém Markant a jeho používání není podmínkou dodávek potravin do tohoto řetězce. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), o němž úřad informoval ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy. Řetězec navíc musí dodavatele odškodnit.