S prvním zářijovým dnem začaly platit výrazné slevy na jízdném, které na jaře schválila vláda. Týkají se cestujících od 6 do 18 let, studentů od 18 do 26 let a cestujících starších 65 let. Cestující těchto kategorií mohou nově využívat jízdenky se slevou 75 procent