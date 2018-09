Jiří Vavroň, Právo

Český hrubý domácí produkt (HDP) ve druhém čtvrtletí zpomalil meziroční růst na 2,4 procenta ze 4,2 procenta v prvním čtvrtletí. Mezičtvrtletně ale HDP zrychlil růst na 0,7 procenta z předchozích 0,5 procenta, informovali v pátek statistici. [celá zpráva]

Podle analytiků za celý letošní rok by měla ekonomika stoupnout o zhruba tři procenta. Loni hrubý domácí produkt Česka stoupl o 4,5 procenta.

Zahraniční poptávka slábne

„Vrchol hospodářského cyklu už máme za sebou. Slabší zahraniční poptávka nás dříve či později musí dohnat. Zpomalování ekonomiky bude pokračovat. Zbrzdí se zejména investice a čistý export. Negativně budou působit vyšší úrokové sazby, nedostatek pracovních sil a přepálené ceny nemovitostí. Naopak domácí spotřeba bude ekonomiku ještě pár měsíců držet,“ odhadla ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.

Přibývat podle ní bude také negativních vlivů ve světě. „Ani hrozba obchodní války, ani výprodeje na rozvíjejících se trzích nebudou české ekonomice pomáhat,“ soudí ekonomka.

Rovněž podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se tuzemské hospodářství musí začít připravovat na vstup do sestupné fáze ekonomického cyklu. „Růst úrokových sazeb bude postupně zpomalovat tempo růstu hrubého domácího produktu, což bude mít vliv i na hospodaření domácností, firem i státu,“ uvedl.

Domácnosti nakupují

Podle ČSÚ růst ekonomiky doposud táhla domácí i zahraniční poptávka. Nejvíce přispěly investiční výdaje a spotřeba domácností. Podniky více investovaly do strojů a zařízení. Významné byly také investice do dopravních prostředků, hlavně u dopravních podniků. Kromě toho vzrostly investice krajů a obcí do dopravní infrastruktury. Domácnosti více utrácely za zboží i služby.

„Výsledkem pozitivního ekonomického vývoje bylo mimo jiné i to, že ve druhém čtvrtletí pracovalo v České republice o 101 000 osob více než před rokem,“ řekl ČTK ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.