Novinky, ČTK

Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od čísel Úřadu práce ČR. Podle těch podíl nezaměstnaných v ČR v červenci vzrostl na 3,1 procenta z červnových 2,9 procenta. Český statistický úřad vychází z výběrového šetření pracovních sil, zatímco Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Po České republice mělo v červenci v rámci EU nejnižší míru nezaměstnanosti Německo, a to 3,4 procenta. Na třetím místě je Polsko. Nejhorší situace naopak panuje na trhu práce v Řecku, kde dosahovala 19,5 procenta, vysoká nezaměstnanost nadále trápí také Španělsko a Itálii.

V nezaměstnanosti mladých jsme třetí



V eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti v červenci beze změny na červnových 8,2 procenta, což je nejnižší úroveň od listopadu 2008. Eurostat odhaduje, že v celé Evropské unii bylo v červenci bez práce 16,8 miliónu lidí, z toho 13,4 miliónu v eurozóně.

V EU hledá práci 3,3 miliónu lidí mladších 25 let. V Řecku dosahuje míra nezaměstnanosti u mladých do uvedeného věku skoro 40 procent, v Česku je to 6,6 procenta. V nezaměstnanosti mladých jsme na třetím místě po Německu a Maltě.