Nezaměstnanost v Česku klesla na 2,3 procenta. Bez práce nejsou ani starší 50 let

Míra nezaměstnanost v Česku v červenci klesla ze 2,4 na 2,3 procenta. Vyplynulo to z dat, jež ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). ČSÚ sleduje míru nezaměstnanosti ve věkové kategorii od 15 do 64 let.