Se startem 75procentních slev posílí dopravci od září vlaky i linkové autobusy

Ve vlacích i linkových autobusech budou od 1. září jezdit děti, studenti od 15 do 26 let a senioři od 65 let se 75procentní slevou. Dopravci proto počítají s tím, že v případě potřeby posílí hned od počátku své spoje, aby zvládli očekávaný nápor cestujících.