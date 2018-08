Děti Země stáhly rozklad proti povolení stavět D11 do Předměřic

Zřejmě začátkem října by se mohl začít stavět osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Ekologické hnutí Děti Země po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) stahuje rozklad proti stavebnímu povolení, a pravomocnému stavebnímu povolení už tak nic nestojí v cestě, uvedla v úterý Česká televize. Obě strany by měly podrobnosti sdělit na středeční tiskové konferenci.