Jde o most v Souši, městské části Mostu, dále o most přes přívalovou strouhu před obcí Chotěšov u Plzně, most přes polní příkop před obcí Branka u Opavy, most přes tok Tyrka v Oldřichovicích v Moravskoslezském kraji, most přes řeku Desná v Petrově nad Desnou a přes potok ve Vlachově v Olomouckém kraji.

Server informaci získal prostřednictvím žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

O stavu mostů v Česku se začalo veřejně mluvit po tragickém pádu dálničního mostu v italském Janově, při kterém zemřelo 43 lidí. [celá zpráva] Příčiny zřícení nejsou zatím známy, nejčastěji se ale hovoří o konstrukčních vadách a nedostatečné údržbě. Redakce Novinek v reakci na to zjišťovala, jak jsou na tom mosty v ČR.

ŘSD tehdy uvedlo, že šest mostů v jeho správě je v havarijním stavu. Dále je ale už nespecifikovalo. „Nechceme šířit poplašnou zprávu nebo pocity mezi řidiči. Ty mosty buď jsou v rekonstrukci, nebo se chystá demolice, takže není důvod mít jakékoli obavy,“ sdělil Novinkám mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na dotaz, zda je některý z těchto mostů stále v provozu, nedokázal odpovědět. [celá zpráva]

Na sympoziu Mosty 2018 zaznělo, že ve špatném stavu je kolem 270 silničních mostů. Tomáš Rotter z Fakulty stavební ČVUT tam řekl, že nejhorší situace je prý u mostů nad silnicemi druhé a třetí třídy, kde je v havarijním stavu 102 mostů. Mostům v havarijním stavu může hrozit i zřícení.