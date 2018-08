Novinky

„V každé SMS je uvedeno jiné zboží za jinou cenu. Jednou jsou to prášky na hubnutí za 1580 korun a podruhé třeba náplasti za 2500 korun. Dále jde o fixační pomůcky na pokřivené palce, kapky do uší, ale i přípravek na čištění motoru,“ řekl Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra, spadajícího pod ČOI. Jen dopoledne se na centrum a poradenskou linku ČOI obrátilo více než třicet spotřebitelů s otázkou, co mají v této situaci dělat.

Šablona textu je vždy podobná, např.: „Vazeny zakazniku, Vase zasilka s (název zboží) byla odeslana a behem nekolika dni bude dorucena (nazev spolecnosti). Pripravte si castku (výše částky) Kc pro dorucovatele. Hezky den!“

Stížnosti míří na polskou firmu



Někteří volající sdělili, že si stejné nebo podobné zboží objednali před několika lety. „SMS zpráva ale není podepsaná a není uvedeno ani číslo či adresa odesílatele, a tak jsou zmatení. Zjistili jsme, že je kontaktovala polská logistická společnost, která distribuuje většinou zdravotní pomůcky a přípravky pro lidi ve vysokém věku. Tato skupina spotřebitelů patří mezi nejzranitelnější – hrozí tedy, že by mohli doručené zboží převzít a zaplatit. Proto jsme považovali za nutné informovat média a veřejnost co nejdříve,“ dodal Tichota.

Inspekce osloveným klientům doporučuje zboží nepřebírat a neplatit. Pokud zboží přece jen přijde a spotřebitel ho náhodou převezme, ale nezaplatí, pak má prodávající povinnost zpětného sběru u spotřebitele. Není tedy případně potřeba zasílat nevyžádané zboží zpět.

Inspekce eviduje i jiné stížnosti na tuto polskou logistickou společnost, jejíž jméno však neuvedla. Firma od spotřebitelů nepřijala odstoupení od smlouvy bez udání důvodu při nákupu na dálku a nevrátila jim peníze. Při mimosoudním řešení těchto sporů má ale stoprocentní úspěšnost díky spolupráci s kolegy z Evropského spotřebitelského centra Polsko. Těm se zatím společnost nepodařilo kvůli aktuálně rozesílaným SMS kontaktovat.