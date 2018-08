Ryanair uvedl, že problém způsobila „administrativní chyba“ a zákazníkům se omluvil za vzniklé nepříjemnost. Firma kvůli lapálii s šeky čelila vlně kritiky na sociálních sítích. Přišla v době, kdy se dopravce potýká se stávkami zaměstnanců a zdražováním pohonných hmot, uvedl server CNN.

Britský cestující Gordon Fond si stěžoval, že mu banka nechtěla proplatit šek na 440 liber (12 636 korun) za desetihodinové zpoždění letu z června.

To @Ryanair, I got your compensation cheque quickly, which was good but there was no signature so was refused by @AskLloydsBank branch. Who normally signs? pic.twitter.com/nzJzH5eaY5