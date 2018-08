tov, Novinky

„Před nedávnem proběhla mezi odbornou veřejností pro mě trochu nepochopitelná debata, jak má vypadat značení jízdy v protisměru. Po návratu z dovolené jsem ji ukončil. Nevím, proč být originální za každou cenu. Bude to jako ve všech okolních zemích,“ napsal v pondělí na sociální síti Twitter ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Přiložil fotku první takové značky, kterou si rezort nechal vyrobit na zakázku a nachází se u jednoho z právě modernizovaných úseků dálnice D1.

Poslední případ autonehody způsobené jízdou v protisměru se stal v neděli na D6. [celá zpráva]

Podobnou značku s vyobrazením dlaně na žlutém pozadí používají už několik let například na Slovensku, v Německu, Rakousku, ale i ve Slovinsku nebo Chorvatsku. V Česku je v kritických místech, kudy je možné se na dálnici dostat v opačném směru, zatím pouze klasická červenobílá značka „jednosměrka”, tedy zákaz vjezdu všech vozidel.

Dopravní značka upozorňující na protisměr v Rakousku

FOTO: Profimedia.cz

„Rozhodli jsme se, že budeme používat tuto značku. Nyní se to bude muset dát do nějaké vyhlášky, v provozu by tak značky měly být používány v příštím roce,“ upřesnil pro Novinky mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

S dopravní policií bude nyní ministerstvo řešit, zda budou značky plošně všude, nebo se zaměří na nejrizikovější místa. „Ročně je detekováno asi 300 aut v protisměru, to je docela dost,“ dodal Stadler.

Dopravní značka upozorňující na protisměr na Slovensku

FOTO: Profimedia.cz

Ministerstvo se bude i nadále dívat do zahraničí, jakými způsoby tam řeší varování řidičů v protisměru, zatím ale hodlá zůstat u dodatkové tabule.

