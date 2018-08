Míra inflace se tak v tuto chvíli již pohybuje nad inflačním cílem Evropské centrální banky (ECB), který stejně jako v případě České národní banky (ČNB) činí dvě procenta.

Nejvíce se na růstu spotřebitelských cen v zemích platících eurem podílela energetika, jejíž příspěvek činil 0,89 procentního bodu. Dalších 0,64 procentního bodu přidaly služby.

Euro area annual #Inflation up to 2.1% in July (June 2.0%) #Eurostat https://t.co/Rsx33HBmNr pic.twitter.com/jGdb4Zea3r