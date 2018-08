Jan Holý, Petr Marek, Právo

Ještě před otevřením se před pražskou i olomouckou kanceláří začaly tvořit fronty zájemců. Kolem sedmé hodiny čekalo před pobočkou na pražských Vinohradech již přes šedesát zájemců a další postupně přicházeli.

V pořadí první žadatel pan Tomáš z Příbrami čekal před kanceláří Fondu již od úterních čtyř hodin odpoledne. „Chtěl bych si půjčit na rekonstrukci domečku. Zdědil jsem ho i s pozemkem po rodičích, a tak bych ho zkusil zrekonstruovat a dostavět,“ řekl Právu.

Před pobočkou SFRB v Olomouci stálo o půl osmé ráno na 60 lidí. Dalších asi dvacet jich dorazilo v průběhu půl hodiny. Atmosféra tam panovala klidná, k čemuž přispěli i pracovníci kanceláře, kteří příchozím předali jasné instrukce, jak si počínat. Pomohl i systém s pořadovými lístky, který si zavedli sami žadatelé. První z nich, už s potvrzenou žádostí, odcházeli krátce po osmé hodině.

Státní fond rozvoje bydlení začal přijímat žádosti o státní půjčku do dvou miliónů korun pro mladé rodiny do 36 let na nové bydlení.

Mezi prvními stál ve frontě Pavel z Krnova. „Dorazil jsem ve tři ráno a pár lidí už tu stálo. Žádat budu o dvoumiliónový úvěr na výstavbu rodinného domu,“ svěřil se Právu mladík.

Fond může částku navýšit



„Půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem. Program není časově omezen a letos máme připraveno 650 miliónů, ale v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů,“ potvrdila Právu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Zvýhodněný úvěr, který poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB, je určen pro ty, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let, nebo nežijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ale trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let.

Na dům až dva milióny



Možná výše úvěrů se pak odvíjí od záměru realizace. Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat maximálně 300 tisíc korun, v případě koupě bytu až 1,2 miliónu korun, a pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovena maximální výše úvěru na dva milióny korun.

Doba splatnosti úvěru bude na 20 let, výjimečně na 25 let.

SFRB bude žádosti zpracovávat podle pořadí, ve kterém budou doručeny. Jedná se o program, který není časově omezen, některé žádosti mohou být převedeny do následujícího kalendářního roku. Žádosti lze podávat osobně či poštou na obou pracovištích SFRB v Praze a Olomouci. Veškeré informace jsou k dohledání na stránkách www.sfrb.cz.

