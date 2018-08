bož, tov, pro, Novinky, Právo

Kterých šest mostů je havarijním stavu, ŘSD specifikovat nechce. „Nechceme šířit poplašnou zprávu nebo pocity mezi řidiči. Ty mosty buď jsou v rekonstrukci, nebo se chystá demolice, takže není důvod mít jakékoli obavy,“ sdělil za ŘSD Novinkám Jan Rýdl.

Na dotaz, zda některý z těchto mostů je stále v provozu, nedokázal odpovědět.

Podle Tomáše Rottera z ČVUT hrozí u mostů, jejichž stav je veden jako havarijní, i zřícení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Česku eviduje 1682 dálničních mostů. Četnost prohlídek se odvíjí od klasifikačních stupňů stavebního stavu, tedy toho, v jaké kondici stavba je. Jednička znamená bezvadný stav, sedmička havarijní.

„Běžné prohlídky mostů se vykonávají v pravidelných intervalech nejméně jedenkrát ročně u mostu s klasifikačním stupněm stavebního stavu I–IV a nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm stavebního stavu V–VII,“ sdělil Novinkám mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Generální prohlídky mostů pak probíhají jednou za dva roky až šest let.

Nejstarší dálniční mosty se nacházejí na dálnicích D1 a D2. „V rámci modernizace dálnice D1 a souvisejících oprav D1 i D2 byla již velká většina mostů zrekonstruována,“ uvedl Studecký s tím, že z dálničních mostů v současnosti není žádný v havarijním stavu.

Horší situace u mostů nad silnicemi druhé a třetí třídy



Tomáš Rotter z Fakulty stavební ČVUT na mezinárodním sympoziu Mosty 2018 v Brně však v květnu uvedl, že počet mostů v havarijním stavu je „alarmující“.

Ve špatném stavu je podle něj bezmála deset procent z 1682 dálničních mostů, tedy téměř 170 mostů. Nejhorší situace však prý je u mostů nad silnicemi druhé a třetí třídy. „Na silnicích druhé a třetí třídy je to sto dva mostů,“ upozornil Rotter. Při započítání mostů nad dálnicemi tedy jde o zhruba 270 staveb.

U mostů, jejichž stav je veden jako havarijní, hrozí i zřícení. Proto by u všech těchto mostů podle něj měla být omezena zatížitelnost na 20 procent nebo by měly být provizorně zabezpečeny či by přímo mělo dojít k jejich uzavření.

Podle Studeckého z mostů ve správě ŘSD je jich nad silnicemi první třídy v havarijním stavu celkem šest a nad dálnicemi není v havarijním stavu žádný. Rotter ve své prezentaci mluvil o čtrnácti mostech. Ne všechny jsou ve správě ŘSD.

Mosty podobné janovskému jsou u nás bezpečnější

Jak Novinkám sdělil docent Lukáš Vráblík z katedry betonových a zděných staveb na ČVUT, i u nás se najdou mosty podobné konstrukce jako ten v Janově. „Je to třeba most na D11 přes Labe u Poděbrad nebo lanový most na Jižní spojce přes nádraží Vršovice,“ uvedl.

Trojský most má zhruba dvě stovky závěsů.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V tomto případě ale nejsou obavy úplně namístě. Jde totiž o nové mosty, kde jsou požadavky na bezpečnost mnohem vyšší. „Osnov závěsů je tam mnohem víc. Musíte prokazovat, že i když dojde k poškození určité části závěsů, konstrukce to vydrží,“ zdůraznil. Například Trojský most, který je podobného typu, má zhruba dvě stovky závěsů.

ŘSD: Do oprav investujeme 0,9 miliardy ročně



Podle Studeckého přitom bylo na silnicích první třídy a bývalých rychlostních silnicích v předchozích pěti letech do oprav mostů investováno průměrně 900 miliónů ročně.

Vyšehradský železniční most.

FOTO: Novinky

„V posledních dvou letech to bylo více než miliarda na rok. Na opravy mostů na silnicích první třídy a bývalých rychlostních silnicích plánujeme v letošním roce vynaložit 1,5 miliardy korun,“ uzavřel Studecký s tím, že na dálnicích jde o 450 miliónů ročně. [celá zpráva]

V dezolátním stavu Libeňský most i železniční most pod Vyšehradem

Podle studie projektantské firmy Sudop, kterou si objednala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), hrozí demolice železničnímu mostu pod pražským Vyšehradem. [celá zpráva]

Kvůli havarijnímu stavu byl na začátku roku na dva měsíce uzavřen pražský Libeňský most. Následně byl podepřen speciální ocelovou konstrukcí s betonovým základem, díky níž byl provoz na začátku března opět obnoven. Jde však o provizorním řešení a od té doby se vedou spory o to, zda se most bude bourat. [celá zpráva]