Musk v úterý na Twitteru napsal, že uvažuje o převzetí výrobce elektromobilů Tesla. Uvedl také, že za každou akcii výrobce elektromobilů by zaplatil 420 dolarů, což je výrazně vyšší částka, než činí jejich současná tržní hodnota. Dodal, že financování transakce již má zajištěno. [celá zpráva]

Akcie Tesly v reakci na jeho výroky posílily o osm procent a burza s akciemi pozastavila obchodování a žádala po firmě, aby informace vyjasnila. Musk poté ve zprávě pro zaměstnance vysvětlil důvody, proč by firmě podle něj mělo stažení akcií z burzy prospět s dodatkem, že „definitivní rozhodnutí ještě nepadlo“.

Současně se kriticky vyjádřil vůči spekulantům na pokles ceny akcií Tesly s tím, že chtějí firmu zničit. Právě tato část investorů po Muskových výrocích na sociální síti přišla o značné peníze.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Šéf Tesly bude nyní podle Financial Times pod velkým tlakem, aby dokázal, že svá tvrzení myslel vážně a kde na transakci vezme peníze. Tržní hodnota Tesly se nyní pohybuje nad 60 miliardami dolarů (1,3 biliónu korun). Podle pravidel americké burzy musí firmy ve sděleních a prohlášeních například pro média „pravdivě informovat“.

„Není možné, aby Musk napsal falešné prohlášení na Twitter a nedostal se do problémů,“ řekl listu jeden z právníků americké burzy. Podle něj by šlo o zcela jasné porušení pravidel.

Podobný názor má profesor práv Kolumbijské univerzity John C. Coffee. „Pokud to nebude moci dokázat, hrozí mu velký soudní spor, protože spekulanty na pokles to zničilo,“ řekl serveru Yahoo Finance. Naznačil, že před soudem by Musk mohl obstát, pokud by alespoň dokázal, že se uvedené financování „vážně pokusil zajistit.“

Musk nyní vlastní kolem 20 procent akcií Tesly. Během čtvrtečního obchodování na americké burze akcie firmy klesly o 4,8 procenta.

Není to poprvé, kdy Musk svými výroky na sociální síti dělá akcionářům těžkou hlavu. Například na apríla 1. dubna žertoval, že firma krachuje. Akcie zasáhlo také to, když označil za pedofila britského záchranáře, který kritizoval jeho miniponorku. Tu nabízel při záchraně chlapců v zatopené jeskyni v Thajsku. Vzápětí se Britovi omluvil.