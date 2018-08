Saúdské veřejnoprávní a státní instituce drží zahraniční aktiva v objemu zhruba 760 miliard amerických dolarů (16,8 biliónu korun). Výprodej kanadských aktiv začal již v úterý, což podle Financial Times ukazuje, jak je pro Rijád důležité dát zahraničním mocnostem najevo, aby se „nevměšovaly do vnitřních záležitostí“ země.

Právě za vměšování Saúdové označili kanadskou kritiky novou vlnu zatýkání lidskoprávních aktivistů. Rijád pobouřilo prohlášení kanadské ministryně zahraničí Christie Freelandové, v němž vyzvala k propuštěné Samary Badawiové, přední saúdské bojovnice za práva žen, jejíž rodina žije v Kanadě. V rámci zátahu proti opozici úřady minulý týden zatkly ještě jednu osobu, uvedly lidskoprávní organizace.

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists.