bož, Novinky

Se zapojením do stávky souhlasí podle svazu Vereinigung Cockpit 96 procent německých pilotů Ryanair. Svaz dal společnosti čas do pondělí, aby přišla s návrhy kolektivních smluv, jež by byly pro odbory přijatelné.

Jednou z podmínek odborářů je, aby se kolektivní kontrakty řídily zákony konkrétních zemí, kde Ryanair zaměstnance najímá. V tuto chvíli se smlouvy řídí výhradně irskou legislativou.

Společnost na podmínky nepřistoupila, a tak v pátek začne stávka, kvůli níž Ryanair zruší jen v Německu 250 letů. Dalších 146 letů aerolinky zrušily kvůli dříve ohlášeným stávkám svých pilotů v Irsku, Švédsku a Belgii. Dohromady jsou to téměř čtyři stovky zrušených letů. K nim by mohly přibýt i další, pokud se k protestní akci připojí i nizozemský svaz VNV.

Palubní personál v Portugalsku, Belgii a Španělsku vyhlásil dvoudenní stávku již 25. a 26. července. Společnosti hrozily stávky loni v prosinci. Hrozbu tehdy odvrátila tím, že poprvé ve své 32leté historii uznala některé odborové svazy. Tím však tento problém pouze odsunula v čase, neboť se nyní musí s odbory dohodnout na oboustranně akceptovatelných pracovních podmínkách.