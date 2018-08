Nabízená cena ohodnocuje celý podnik zhruba na 72 miliard dolarů (1,6 biliónu Kč). Je téměř o 23 procent vyšší než pondělní závěrečná cena akcií na burze, která Teslu ohodnocovala na zhruba 58 miliard dolarů. Po Muskově tweetu vykazovala cena akcií proti pondělí růst o více než šest procent a pohybovala se v blízkosti 365 dolarů. Burza následně zastavila obchodování s akciemi Tesly.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.